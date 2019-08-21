В сборной России сообщили детали ДТП с паралимпийцами под Тулой

Старший тренер сборной России по бочче Татьяна Кузнецова рассказала «Звезде» подробности ДТП с участием паралимпийцев в Тульской области.

«Ребята рассказали, что они специально уехали на обочину, когда увидели, что едет машина и свидетель, который ехал по встречной полосе рассказывает то же самое, что он увидел, что этот водитель притормозил перед ребятами. Соответственно, тот, кто ехал по встречной полосе, он тоже притормозил, он их видел, у них светились коляски, то есть их невозможно было не заметить и потом водитель резко дает по газам, направляет машину в их сторону, всех троих сбивает, при чем у ребят, тот, кто был первый, у него хорошая немецкая электроколяска. И водитель, который их сбивал, у него отрывается бампер, крыло от машины и госномер, он их всех троих сносит, дает сильно по газам и уезжает. Это то, что рассказывают свидетели», - сообщила она.

По словам Кузнецовой, вчера замгубернатора Тульской области прислал к спортсменам представителей из здравоохранения, соцзащиты, они пообщались с ребятами и увидели, в каком состоянии находятся коляски. Губернатор области Алексей Дюмин пообещал предоставить паралимпийцам новые коляски.

Накануне в Алексинском районе Тульской области мужчина сбил трех инвалидов-колясочников, которые оказались спортсменами-паралимпийцами. Неизвестный скрылся с места преступления. Спортсмены получили незначительные травмы.

Подозреваемого удалось был задержать по горячим следам, поскольку на месте аварии он потерял номерной знак.