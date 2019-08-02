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Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Наталия Майорова
18:28 02.08.2019
Президент США оконфузился во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Megan Jelinger ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп нашел собственное объяснение распаду СССР: по его словам, это произошло якобы из-за переименования территории в Россию.

Трамп оконфузился во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати. Выступление американского лидера попало на видео.

«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», - сказал Трамп.

При этом в истории этого американского президента данный конфуз уже не первый: в апреле Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец Фред Трамп якобы родился в Германии, хотя настоящее место его рождения - Бронкс, расположенный на территории американского штата Нью-Йорк.

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