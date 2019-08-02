Математик назвала правильный ответ в задаче, вызвавшей бурную дискуссию в Сети

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева назвала правильный ответ в школьной задачке, вызвавшей бурные споры среди пользователей Сети.

«Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал большие споры в социальных сетях, - 16», - сказала математик.

Ранее в Интернете появился пример из школьной программы по математике: «8:2(2+2)=?». Пользователи Сети разделились на два лагеря: некоторые отвечали, что правильный ответ 16, однако чаще правильным ответом называли 1.

«Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на два плюс два, получается шестнадцать», - приводит «РГ» слова Кочневой.

При этом математик подчеркнула, что пример нужно было «писать более опрятно».