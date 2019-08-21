Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии

Владимир Путин 21 августа с рабочим визитом посетит Хельсинки. Президент Финляндии Саули Нийнистё пригласил главу российского государства, чтобы обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества.

На встрече глав государств будут подниматься самые актуальные вопросы международной повестки: от восстановления конструктивного диалога России с Евросоюзом до взаимодействия в Арктике и безопасных полетов авиации над Балтикой. По словам самого финского лидера, отдельной темой станет конфликт на юго-востоке Украины, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. И это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», - отметил Ниинистё.

Глава Финляндии подчеркнул, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет, отметив, что Москва и Хельсинки давно поддерживают активные политические контакты. Ниинистё констатировал, что сейчас Россия и Финляндия успешно работают над совместными экономическими проектами. Так, в прошлом году Хельсинки дал разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» через исключительную экономическую зону страны.