ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов позиции Народной милиции в районе населенного пункта Обозное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. С таким сообщением выступил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, ВСУ не оставляют попыток спровоцировать подразделения НМ на ответный огонь, чтобы в будущем обвинить ЛНР в «нарушении перемирия».

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР не поддались на провокацию и ответный огонь не открывали. Благодаря слаженным действиям наших военных жертв удалось избежать», - цитирует Осадчего «Луганский информационный центр».

Ранее сообщалось, что пьяные киевские силовики обстреляли из минометов село Дмитровка Новоайдарского района. В результате были повреждены три жилых дома. По счастливой случайности жертв удалось избежать, поскольку хозяева в этот момент не находились в своих домах.