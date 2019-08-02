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Карликовые, квадратные и без косточек: чем удивит покупателей новый арбузный сезон

Ирина Сафонова
17:58 02.08.2019
В качестве лакомства российский покупатель предпочитает традиционный арбуз - с подсохшим хвостиком и чуть пожелтевшими боками, убеждены специалисты.
Карликовые, квадратные и без косточек: чем удивит покупателей новый арбузный сезон
© Фото: pixabay

Дождливый и холодный московский август может скрасить официальное открытие сезона арбузов: к покупке полосатой ягоды многие относятся несколько иначе, чем к обычному продуктовому шопингу. Чтобы угадать, какой арбуз действительно хороший, необходимо учитывать много нюансов: сухой хвостик, различимая полосатость, звонкий звук.

Тяжелая атлетика на арбузном поле: за раз руководитель фермерского хозяйства в Ставрополье Роман Пономарев берет вес в 30-40 килограммов и уверяет, что настоящие рекорды еще впереди.

«На один корень арбуза привито еще восемь корней дикорастущей тыквы. На таком сорте поставлен мировой рекорд - 128 килограммов», - рассказал он.

Влаги и полезных микроэлементов такой полосатый гигант потребляет за восьмерых. Как результат - сахарная мякоть и заявка на конкурс. В сентябре Пономарев устроит «агробатл».

В Якутии, где в августе температура днем +14, а ночью всего +7 градусов, бахчеводы вырастили богатый урожай: почти шесть лет выводили сорт, способный вызревать за короткое лето. Чтобы получить такой скороспел, готовиться нужно с зимы: рассаду начинают сажать в феврале.

В Сочи при комфортной температуре в +30 градусов полосатую ягоду, наоборот, прячут в теплицу. Здесь арбузы соседствуют с клубникой и томатами и плетутся они не по земле, а ввысь.

Специалисты заворачивают их в сеточку, а затем подвязывают к шпалерам, иначе тонкий стебель не справится, ведь ягоды достигают нескольких килограммов.

Тепличные стены защищают от солнечных лучей и насекомых вредителей. Ведущий специалист тепличного хозяйства Дмитрий Шкред сравнивает помещение с лабораторией: здесь он экспериментирует с сортами. Маленькие полосатые мячики он называет порционными.

Карликовые, гигантские, с желтой мякотью и без косточек, треугольные и квадратные - они точно не покатятся со стола. Самые необычные ягоды созревают в специальных формах.

В Японии и Китае давно «распробовали» арбузные сердца, цилиндры и квадраты. Сейчас создают надписи и портреты на кожуре.

Российские фермеры тоже овладели технологией, но ягоду с портретами и логотипами, как правило, приобретают ради рекламных целей. В качестве лакомства российский покупатель предпочитает традиционный арбуз - с подсохшим хвостиком и чуть пожелтевшими боками.

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