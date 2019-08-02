Черный столб дыма: в Одинцово загорелась мебельная фабрика
Спасатели отмечают, что остановить распространение огня пока не удается. Не исключено, что пламя перекинется на соседние здания.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В подмосковном Одинцово произошло возгорание на мебельной фабрике. По словам спасателей, огонь угрожает соседним постройкам.
Известно, что пожар начался примерно 30 минут назад. В настоящее время огонь охватил 500 квадратных метров.
Спасатели отмечают, что остановить распространение огня пока не удается. Не исключено, что пламя перекинется на соседние здания.
Кадры с места инцидента публикует «Звезда». В ролике видно, что пожар сопровождается черным столбом дыма, поднимающимся в небо.