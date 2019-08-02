«Неприемлемый ультиматум»: в МИД РФ прояснили позицию Москвы относительно выхода США из ДРСМД

Отказ от ДРСМД подтверждает, что США взяли курс на разрушение всех не устраивающих их международных соглашений. Это ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями.

Так в российском МИД прокомментировали выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Официальное заявление размещено на сайте ведомства.

«Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования. Были отвергнуты все предложенные нами реалистичные развязки на основе мер взаимной транспарентности, способные привести к урегулированию имевшихся проблем», - говорится в заявлении МИД РФ.

О выходе США из соглашения ранее заявил госсекретарь Майк Помпео. ДРСМД более трех десятков лет выступал гарантом мировой безопасности, и его ликвидация, по мнению экспертов, - прямой путь к началу новой гонки вооружений.

Выход США из договора уже раскритиковали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала это очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире.

Сожалеет о ликвидации договора и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призывает Москву и Вашингтон хотя бы продлить соглашение об ограничении вооружений - СНВ-3.

В свою очередь в НАТО решение США о выходе из ДРСМД поддержали. При этом генсек альянса уверен, что в будущем соглашение с Россией будет достигнуто. Гонка вооружений - дорогостоящий процесс, поэтому странам выгодно избегать такого развития событий, отметил Столтенберг.