Для борьбы с «русскими хакерами»: в британской армии создали новое киберподразделение

«Шестая дивизия» выходит на тропу кибервойны. В британской армии создали спецподразделение для борьбы с «русскими хакерами» и их пагубным влиянием в соцсетях. В его ряды вошли служащие из состава регулярной армии и Королевских Военно-воздушных и Военно-морских сил.

Раньше боялись русских ракет и танков, теперь британцам внушают: самый страшный враг - это хакеры Кремля. Правительство королевства потратило сотни миллионов фунтов стерлингов на спецподразделение по кибербезопасности. По сообщению газеты Telegraph, «Шестая дивизия» - так называется новая структура - остановит агрессора в виртуальном пространстве, зачистит соцсети и убережет гаджеты домохозяек от вирусов из Москвы.

«Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Айван Джонс заявил, что дивизия будет действовать выше и ниже уровня обычного конфликта, противодействуя злонамеренной российской деятельности», - пишет издание.

Чтобы подданные Ее Величества оплатили военных троллей и не спрашивали куда и зачем чиновники тратят деньги, королевство уже давно обвиняет в кибератаках Москву, но пока не может этого доказать. «Шестая дивизия» появилась скорее для нападения, а не для защиты, уверены в российском МИД.

«Особая ирония состоит в том, что не прошло и месяца с момента организации британским внешнеполитическим ведомством так называемой глобальной конференции по свободе СМИ, как британские же власти обнажили свои истинные намерения, а именно манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде», - считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В войне будущего главные битвы пройдут в цифровой среде, уверены айтишники. Программы уже давно управляют через Сеть и холодильником у вас дома, и космическим кораблем на орбите. У кого лучше софт, тот правит не только виртуальным миром.

«Такой задачи - атаковать кого-то - официально у нас не стоит. С точки зрения, кто самый сильный на этой платформе, это, естественно, в первую очередь США», - рассказал «Звезде» специалист по кибербезопасности Максим Степченков.

Кибервойска есть и у нас, об этом в Министерстве обороны рассказали два года назад, но российская армия никогда не планировала виртуальные атаки на Лондон. К угрозе хакерских атак у нас тоже относятся серьезно. Эксперты Роскачества, к примеру, посоветовали пользователям быть внимательнее, заклеивать микрофоны и камеры на гаджетах. Секреты хакеры могут подсмотреть.

«Да, действительно, хакеры могут получить доступ и к вашей камере, и к вашему микрофону, и это проблема именно техногенная, технологическая. Достаточно вспомнить последний пример из компании Apple, когда повторный звонок на фейстайм приводил к тому, что вы устанавливали связь с абонентом, при том что он не снимал трубку. Вы могли видеть и слышать, что происходит вокруг него», - говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Взломать можно любой компьютер или телефон, уверены специалисты по кибербезопасности. Слишком много лазеек. Антивирусы могут и не помочь, а вот информационная гигиена спасет всегда. Если вы ничего ценного не храните на жестком диске, то и ничего воровать.