Борьба с мошенничеством: будут ли блокировать карты россиян за «подозрительные операции»

Накануне Ассоциация банков России (АБР) заявила о проведении 27 августа заседания комитета по информационной безопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платежной системе» и «антиотмывочному закону». В ассоциации предлагают для борьбы с мошенничеством блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил «Звезде», что на сегодняшний день в России нет полноценно действующего правового механизма, позволяющего банкам блокировать средства при сомнительных транзакциях. Клиент обращается в банк обнаружив пропажу денег и пытается выяснить, почему это произошло, но кредитная организация ничего сделать не может, поскольку что средства уже ушли в другой банк, отметил он.

«Звезда» обратилась за комментариями к самим банкам, чтобы узнать, как там относятся к данной инициативе.

В «Райффайзенбанке» назвали разработку действенных инструментов борьбы с социальной инженерией одним из самых больших вызовов отрасли.

«Это очень сложный и тонкий момент, так как он требует четких критериев по возврату денег пострадавшей стороне. Зачастую банкам трудно определить реально пострадавшего, поэтому создание такого законопроекта требует детальной проработки механизмов и оснований для возврата средств», - отметила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями «Райффайзенбанка» Марина Кодрян.

В Сбербанке, в свою очередь, сочли комментарии по данному вопросу преждевременными, предложив обратиться за дополнительными разъяснениями обратно в АБР.

В «Альфа-банке» инициативу АБР поддержали, но лишь отчасти.

«Сейчас обсуждаются два посыла: блокировка средств и блокировка карт по подозрению в мошеннических действиях. Мы считаем, что инициатива эта полезная, но только в части блокировки средств, поскольку блокировка карты она не даст 100% гарантии того, что средства далее не будут использованы неправомочно», - уточнил директор процессингового центра «Альфа-банка» Сергей Брынин. «На стороне получателя к счету, на который поступили деньги, подозреваемые в мошенническом происхождении, может быть не одна карта. Также есть другие способы вывода средств. Поэтому, на наш взгляд, инициатива полезная, но мы считаем, что ее надо реализовывать в части возможности на стороне получателя блокировки именно средств», - констатировал он.

Оценили инициативу АБР и в главном финансовом регуляторе страны. В комментарии «Звезде» в Центробанке отметили, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер.