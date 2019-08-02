Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Самолеты и вертолеты Минобороны РФ, направленные для тушения природных пожаров в Красноярский край, помогли ликвидировать задымление в городах региона. Об этом в пятницу заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, задымления были ликвидированы в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск. Скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз.

Булгаков также отметил, что военные выполняют задачи по тушению лесных пожаров с опережением графика.

Кроме того, заместитель главы оборонного ведомства рассказал о рекогносцировке оперативной группой Минобороны районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска.

«Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны», - сказал он.

Министерство обороны России по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку, состоящую из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8, для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Оперативную группу возглавил Дмитрий Булгаков.