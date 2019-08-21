Утонувший Саратов: ливень привел к потопу в регионе

«И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь», - именно этой цитатой из Библии можно описать то, что произошло в Саратовской области накануне вечером, 20 августа.

Города Саратов и Энгельс буквально затопило. Мощная гроза, сопровождаемая сильным ливнем и шквалистым ветром, обрушилась примерно в девять часов вечера, а к десяти достигла своего пика. Кадры последствий стихии публикуют очевидцы в социальных сетях.

Ураган валил деревья и рекламные щиты. Падая, стволы повредили провода, контактную сеть электротранспорта. Жители Энгельса жалуются на перебои и временные отключения света.

Одно дерево упало на детскую площадку, повредив горку и другие элементы. Водители по колено в воде пытались спасти свои автомобили, люди вынуждены вброд переходить улицы.