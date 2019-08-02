Яркие кадры показательных выступлений десантников на Дне ВДВ в Белоруссии

В Белоруссии прошло празднование Дня Воздушно-десантных войск, в ходе которого состоялись показательные выступления военнослужащих.

В частности, прошла показательная боевая операция с применением бронетехники и вертолетов, бойцы совершили прыжки с парашютом.

На открытой экспозиции все желающие могли ознакомиться с современной военной техникой, стоящей на вооружении десантных войск.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Именно 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.