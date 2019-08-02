Таежный парадокс: ученый объяснил, в чем вред и польза от лесных пожаров в Сибири

Разорительные пожары, уничтожающие миллионы гектаров сибирской тайги, - настоящая катастрофа, последствия которой будут ощущаться на протяжении столетий. В этом уверен заведующий лабораторией Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН профессор Вячеслав Харук.

Леса на севере России он называет реликтовыми и нуждающимися в особой охране, так как в них встречаются деревья, которые пережили малый ледниковый период.

«На юге сосна достигает возраста рубки за 70-80 лет, а по мере продвижения на север эти сроки увеличиваются. Что касается редколесья, там для того, чтобы дерево выросло до привычных размеров, нужно и 200, и 300 лет. Там все медленно растет. Мои коллеги в Якутии нашли лиственницу возрастом в 1000 лет. Это обычное дело. В среднем этим деревьям 400 лет», - приводит цифры профессор.

В экологической катастрофе, которая привела к тому, что на территории четырех регионов страны была объявлена ЧС, эксперт все же видит и позитивные моменты. Оказывается, лиственница, которая является основой сибирской тайги, нуждается в пожарах. В научном мире это называется «пирофитный вид». Парадокс, но если леса не будут гореть, они не будут расти.

«В процессе развития древостоев накапливается мохово-лишайниковый покров, который представляет отличный тепловой изолятор. Он не позволяет таять вечной мерзлоте, что блокирует развитие корневой системы. Если семена лиственницы падают на этот покров, они не могут прорасти, не дотягиваются до почвы. Когда происходит пожар, слой частично уничтожается и на минерализованной поверхности отлично произрастает лиственница и береза», - заявил Харук.

За минувшие сутки авиация ВКС России, которая принимает активное участие в ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, потушила огонь на площади свыше 90 тысяч гектаров.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ВВО и ЦВО совершили 90 сбросов около 550 тонн воды в районы лесных пожаров, а также обеспечили ведение воздушной разведки очагов возгорания.

Благодаря этому площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась в пять раз. Активными остаются 388 очагов возгораний.