Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Пожары в Сибири ТЕГИ

Таежный парадокс: ученый объяснил, в чем вред и польза от лесных пожаров в Сибири

Ян Брацкий
17:14 02.08.2019
Профессор предупреждает, что на восстановление северных лесов может уйти более 100 лет, так как в суровых условиях деревья растут медленнее, чем на юге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: aviales.ru

Разорительные пожары, уничтожающие миллионы гектаров сибирской тайги, - настоящая катастрофа, последствия которой будут ощущаться на протяжении столетий. В этом уверен заведующий лабораторией Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН профессор Вячеслав Харук.

Леса на севере России он называет реликтовыми и нуждающимися в особой охране, так как в них встречаются деревья, которые пережили малый ледниковый период.

«На юге сосна достигает возраста рубки за 70-80 лет, а по мере продвижения на север эти сроки увеличиваются. Что касается редколесья, там для того, чтобы дерево выросло до привычных размеров, нужно и 200, и 300 лет. Там все медленно растет. Мои коллеги в Якутии нашли лиственницу возрастом в 1000 лет. Это обычное дело. В среднем этим деревьям 400 лет», - приводит цифры профессор.

В экологической катастрофе, которая привела к тому, что на территории четырех регионов страны была объявлена ЧС, эксперт все же видит и позитивные моменты. Оказывается, лиственница, которая является основой сибирской тайги, нуждается в пожарах. В научном мире это называется «пирофитный вид». Парадокс, но если леса не будут гореть, они не будут расти.

«В процессе развития древостоев накапливается мохово-лишайниковый покров, который представляет отличный тепловой изолятор. Он не позволяет таять вечной мерзлоте, что блокирует развитие корневой системы. Если семена лиственницы падают на этот покров, они не могут прорасти, не дотягиваются до почвы. Когда происходит пожар, слой частично уничтожается и на минерализованной поверхности отлично произрастает лиственница и береза», - заявил Харук.

За минувшие сутки авиация ВКС России, которая принимает активное участие в ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, потушила огонь на площади свыше 90 тысяч гектаров.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ВВО и ЦВО совершили 90 сбросов около 550 тонн воды в районы лесных пожаров, а также обеспечили ведение воздушной разведки очагов возгорания.

Благодаря этому площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась в пять раз. Активными остаются 388 очагов возгораний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2019, 01:00
ВКС 12 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Дата02.08.2019, 09:09
«Вы всегда там, где особенно трудно»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Дата02.08.2019, 14:11
Впервые в истории матч за Суперкубок UEFA по футболу рассудит женщина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата02.08.2019, 10:48
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Пожары в Сибири
17:14 В стране и мире
Видео
Таежный парадокс: ученый объяснил, в чем вред и польза от лесных пожаров в Сибири
17:09 В стране и мире
Видео
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
16:29 Армия
Замминистра обороны рассказал о результатах осмотра с воздуха пожаров в Красноярском крае
14:01 В стране и мире
Видео
Авиация Минобороны за сутки потушила пожары на 90 тысячах гектаров леса в Сибири
13:32 В стране и мире
Рост площадей лесных пожаров в Сибири снизился в пять раз
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:42 В стране и мире
Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО
16:25 В стране и мире
Видео
Момент мощного землетрясения в Индонезии сняли местные жители
15:26 В стране и мире
Крошечные вампиры: москвичи столкнулись с нашествием тропических клопов
14:52 В стране и мире
Видео
В Москве автомобиль протаранил отделение банка: видео
14:47 В стране и мире
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Спасительный хэви-метал: канадка прогнала дикую пуму, включив песню группы Metallica
«Я в шоке»: туристы возмутились итальянским вином с портретом Гитлера
Названа основная причина возникновения рака
Видео
Ибисом в лицо: птица протаранила пассажирку американских горок
Ученые назвали самое чистое место Черного моря
Вторжение усатых: ученые предупредили о нашествии на Россию чужеродных насекомых
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.