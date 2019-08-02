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Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Роман Захаров
17:13 02.08.2019
По словам белорусского премьер-министра Сергея Румаса, Москве и Минску осталось согласовать несколько вопросов по программе действий.
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
© Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому кабинету министров ускорить согласование с РФ программы действий по углублению интеграции. Соответствующее заявление сделал глава правительства Белоруссии Сергей Румас.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», - сказал премьер-министр. 

Румас при этом уточнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. По словам белорусского премьера, как только эта работа завершится, будет начата «разработка дорожных карт по секторам».

«В ноябре их планируется представить главам государств», - приводит агентство «Белта» слова Румаса.

Напомним, в конце 2018 года Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.

Москва и Минск решили к ноябрю 2019 года разработать дорожные карты по интеграции в разных сферах, к середине 2020 года - унифицированное законодательство, а с 2021 года - запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

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