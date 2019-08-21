CNN: Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на G7

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

Трамп ответил согласием и заявил, что поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Диалог Макрона и Трампа состоялся по телефону, сообщил CNN чиновник в американской администрации.

Накануне Дональд Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал вернуться к формату G8 с участием России.

Вопрос о возвращении России к участию в межправительственном политическом форуме в формате G8 задали 19 августа и Владимиру Путину во время пресс-конференции перед его переговорами с Макроном. Тогда российский лидер пошутил, что невозможно «возвратиться в организацию, которой не существует», но отметил, что Москва всего готова вести диалог со всеми партнерами G7.