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CNN: Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на G7

Наталья Вальханская
06:05 21.08.2019
Лидеры США и Франции сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G7 в 2020 году.
CNN: Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на G7
© Фото: Michael Baucher, via, www.imago-iwww.imago-images.de, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

Трамп ответил согласием и заявил, что поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Диалог Макрона и Трампа состоялся по телефону, сообщил CNN чиновник в американской администрации.

Накануне Дональд Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал вернуться к формату G8 с участием России.

Вопрос о возвращении России к участию в межправительственном политическом форуме в формате G8 задали 19 августа и Владимиру Путину во время пресс-конференции перед его переговорами с Макроном. Тогда российский лидер пошутил, что невозможно «возвратиться в организацию, которой не существует», но отметил, что Москва всего готова вести диалог со всеми партнерами G7.

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