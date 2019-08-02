США ввели новые санкции против РФ из-за дела Скрипаля

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. По мнению высокопоставленного представителя американской администрации, Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в рамках закона Соединенных Штатов.

«Поэтому мы вводим второй пакет санкций», - цитирует представителя США РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей. Тогда они потребовали разработать новые меры против РФ.