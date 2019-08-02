Момент мощного землетрясения в Индонезии сняли местные жители

У берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,1.



Подземные толчки ощущались в том числе и в столице страны Джакарте: в городе раскачивались высотные здания.

Землетрясение было зафиксировано в 12:03 по времени UTC (15:03 мск). Эпицентр толчков расположился в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг. Очаг залегал на глубине десяти километров.



Индонезийские спасатели призвали жителей провинции Бантен на западе острова Ява эвакуироваться на возвышенные места. Местные власти объявили об угрозе цунами.

Информации о пострадавших в результате землетрясения не поступало.