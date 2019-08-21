Жертв массового убийства похоронили под Ульяновском

В селе Юрловка Ульяновской области во вторник, 20 августа, прошли похороны пяти членов семьи, предположительно убитых их родственником-подростком. Самого молодого человека похоронили днем ранее в Карсунском районе.

Трагедия произошла в частном доме в селе Патрикеево. 18 августа полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины, а также двух четырехлетних детей, а неподалеку от села - тело 16-летнего подростка. Погибшие были членами одной семьи. По версии следствия, юноша расправился со своей семьей, а затем покончил с собой.

По сообщениям СМИ, подросток оставил предсмертную записку, в которой сказано о том, что он собирается свести счеты с жизнью и забирает своих родных с собой.