Спасительный хэви-метал: канадка прогнала дикую пуму, включив песню группы Metallica

Жительница канадского Ванкувера Ди Галлант во время прогулки с собакой по лесу столкнулась с пумой. Дикий зверь хотел атаковать женщину и ее питомца, однако Галлант включила на своем телефоне песню группы Metallica «Don’t Tread On Me», после чего хищник предпочел ретироваться.

«Сначала мне показалось, что за мной кто-то следит. Я огляделась и заметила пуму, после чего замерла. Однако животное пошло на нас с Мерфи (кличка собаки - прим. ред.). Тогда я стала снимать видеоролик и кричать: "Эй, ты, прекрати!" Это остановило пуму, но она не уходила… Я решила испугать ее чем-то громким. Посмотрев песни в своем телефоне, я увидела композицию группы Metallica "Don’t Tread On Me". После того как заиграл хэви-метал, хищник удрал в кусты», - описывает Ди Галлант случившееся.

Как пишет vicnews.com, канадка также рассказала, что ей очень хочется связаться с легендарной группой и сказать Джеймсу Хэтфилду (вокалист Metallica - прим. ред.), что он спас ей жизнь.