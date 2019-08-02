Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Осужденные по делу о драках в центре Москвы Павел Мамаев и Александр и Кирилл Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Их заявления были зарегистрированы в Алексеевском районном суде Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Восьмого мая нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к 1,5 года колонии. Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам лишения свободы.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили драку с посетителями в одной из кофеен в центре Москвы. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. В тот же день футболисты избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.