В МИД не удивились новым санкциям США против РФ

Россия не удивлена введением второго пакета санкций против РФ из-за дела Скрипалей. С таким сообщением в пятницу, 2 августа, выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию», - заявил он в эфире телеканала RT.

Вместе с тем в российском дипломатическом ведомстве отметили, что Москва сожалеет о решении США ввести второй пакет антироссийских санкций, тем самым принеся в жертву отношения с РФ.

Рябков также добавил, что введение новых антироссийских санкций вполне может быть «частью внутренней политики США».

Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей. Тогда они потребовали разработать новые меры против РФ.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции США в отношении Москвы - бессмысленные и контрпродуктивные. Он также выразил надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.