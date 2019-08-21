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Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

Андрей Аркадьев
06:26 21.08.2019
Депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Facebook, что европейские лидеры «мимикрируют под Путина».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Сразу несколько украинских политиков раскритиковали пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, который он опубликовал на своей странице в Facebook после встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

В социальной сети французский лидер назвал Россию европейской страной и заявил, что верит в Европу, «простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», а также в возможность создания системы безопасности и доверия между Евросоюзом и Москвой.

Ирина Геращенко, прошедшая в украинский парламент от партии «Европейская солидарность», написала в Facebook, что европейские политики «мимикрируют под Путина». Она выразила разочарование тем, что Запад не собирается «воевать за Украину» и предположила, что уже в следующем году Европа снимет экономические санкции с Москвы.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко констатировал, что Макрон и Путин обсуждали урегулирование ситуации на Украине без участия украинской стороны, сообщает портал «Обозреватель». Депутат Верховной рады Владимир Арьев отметил, что политика Евросоюза приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

Путин и Макрон встретились 19 августа в резиденции Форт Брегансон на юге Франции. Разговор двух лидеров продлился более 3,5 часа. Сначала главы государств ответили на вопросы журналистов, а после удалились для беседы в закрытом режиме.

Как известно, одной из тем переговоров стал конфликт в Донбассе. Кроме того, Путин и Макрон намеревались обсудить ситуацию с ДРСМД. Встреча лидеров России и Франции прошла за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.

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