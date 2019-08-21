Пламя грозит уничтожить курорты: лесные пожары бушуют в Турции

Сильнейшие лесные пожары разгорелись в Турции. Огнем охвачены сотни гектаров вдоль побережья Эгейского моря, где расположены самые популярные курорты страны.

Пламя вспыхнуло сразу в четырех регионах, в том числе в одном районе недалеко от пляжного курорта Бодрум, а также Измире - самом западном городе Турции, привлекающем сотни тысяч иностранных гостей в год.

© Mete_Tgc, Twitter

К тушению привлечены 1500 человек. 24 вертолета, 280 автоцистерн и 35 бульдозеров работают над тем, чтобы взять под контроль очаги возгорания.

© Mete_Tgc, Twitter

Жители деревень в регионе Мугла были эвакуированы. Огонь полностью разрушил их дома.

© Mete_Tgc, Twitter

Причина сильного возгорания на настоящий момент неизвестна, пишет Anadolu. Стоит отметить, что 95% пожаров в Турции вызваны действиями людей.