Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний».

Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента, на месте работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета, а также представители компании Airbus.

«Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек. На месте продолжается подготовка к транспортировке самолета с поля», - цитирует ТАСС представителя штаба по ликвидации последствий.

По его словам, 20 августа был демонтирован двигатель самолета, его направили на хранение в Видное. Специалисты откачали почти две тонны топлива. Демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета.

Работы по подготовке Airbus А321 к эвакуации с кукурузного поля начались 18 августа. Самолет, по предварительным данным, доставят на территорию ЛИИ им. Громова.

Напомним, 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus А321, следовавший из Москвы в Симферополь, экстренно приземлился около аэропорта Жуковский. При взлете в его двигатель попали птицы, после чего командир экипажа Дамир Юсупов решил совершить аварийную посадку. Самолет сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.