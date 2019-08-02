Мутко призвал власти Иркутской области ускорить обеспечение жильем пострадавших от паводка

Процесс обеспечения жильем пострадавших от наводнений в Тулуне Иркутской области ускорят, и решение о начале строительства будет принято до конца этой недели. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Сегодня, 2 августа, он вновь побывал в Тулуне и пообщался с местными жителями. Мутко раскритиковал работу местных властей, которые затягивают решение жилищного вопроса пострадавших. В остальном жизнедеятельность Тулуна практически восстановлена: уже в ближайшие дни в дома подадут питьевую воду.

Сегодня также было открыто движение по федеральной трассе «Сибирь». В настоящее время паводок угрожает столице Бурятии Улан-Удэ. До критической отметки в реке Селенге осталось менее чем полметра.

По-прежнему одна из самых сложных ситуаций сохраняется в Приамурье: там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 39. В общей сложности последствия паводка сказались на более чем 400 жилых домов. Без электричества остаются 11 поселков.

В Приангарье второй раз за лето пришло наводнение. Люди были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения. Предыдущий паводок в Иркутской области начался в конце июня: вышедшие из берегов из-за обильных дождей и таяния горных ледников реки подтопили более десяти тысяч домов. Стихийное бедствие унесло жизни 25 человек, число пострадавших превышает 38 тысяч.