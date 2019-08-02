На острове Ява объявлена эвакуация из-за землетрясения
Подземные толчки магнитудой 7,0 произошли у берегов индонезийского острова Суматра.
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На острове Ява объявлена эвакуация из-за землетрясения. Эпицентр подземных толчков находится у берегов индонезийского острова Суматра, в районе населенного пункта Пандегланг, на глубине десяти километров, сообщили в Геологической службе США.
Толчки такой силы, что раскачиваются высотные здания в Джакарте. Власти объявили об угрозе возникновения цунами. Жителей прибрежных районов вывозят в безопасное место, сообщает Reuters.
Сообщений о разрушениях, пострадавших или погибших пока не поступало. Экстренные службы страны приведены в режим повышенной готовности.