Шпион или диверсант: огромный аллигатор проник на военную базу США
Местная жительница сняла на камеру, как крокодил перелез через высокий забор и попал на военно-воздушную базу в штате Флорида.
© Видео: Christina Stewart, Facebook © Фото: Christina Stewart , Facebook
Около военно-морской авиабазы США в штате Флорида был замечен огромный крокодил.
Массивное пресмыкающееся взобралось на ограду и попало на территорию объекта в Джексонвилле. Свидетелем этого стала местная жительница Кристина Стюарт. Кадры с места она опубликовала в Сети.
При этом военные спокойно отнеслись к тому, что около военной базы разгуливает аллигатор.
«У нас есть несколько (крокодилов – прим.ред.), и они не уважают наши меры обеспечения секретности», - пошутил один из сотрудников объекта.
Тем не менее, животное останется жить на территории базы, пока оно не начнет представлять угрозу безопасности для людей в этом районе, пишет The Sun.