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Крошечные вампиры: москвичи столкнулись с нашествием тропических клопов

Ян Брацкий
15:26 02.08.2019
Тропические клопы живут в спальнях и кусают своих «хозяев» по ночам, поэтому эксперты советуют чаще менять постельное белье.
Крошечные вампиры: москвичи столкнулись с нашествием тропических клопов
© Фото: AFPMB, flickr

Москвичей атаковали тропические клопы. Численность этих паразитов ежегодно увеличивается вдвое, отмечают эксперты. Для европейской части России данный вид насекомых - экзотика.

Отличительная особенность мелких кровососов в том, что они селятся не только в антисанитарных условиях, но и во вполне благополучных квартирах. При этом с появлением клопов хотя бы в одной комнате весь дом можно с уверенностью считать зараженным, полагают дезинфекторы, количество вызовов которых для обработки жилых помещений существенно возросло в последнее время.

«Не доказан до сих пор перенос каких-либо заболеваний постельными клопами. До сих пор ничего, кроме вируса гепатита B. Пока не доказано, что они переносят все остальные опасные заболевания в отличие от многих других кровососущих насекомых», - считает биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин.

Тем не менее это не повод разводить вредителей в собственной спальне, уверяет дезинфектор. Обнаружить нежелательных переселенцев можно по наличию укусов на теле после сна. Иной раз пострадавший находит клопа, крупные особи которого размером со спичечную головку, на своем теле или одежде, сообщает «Вечерняя Москва».

Тропические клопы - теплолюбивые паразиты, и пик их активности приходится на начало отопительного сезона. Для профилактики специалисты рекомендуют сменить постельное белье в конце лета.

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