СМИ сообщили об освобождении задержанных три года назад в Ливии российских моряков

В Ливии освободили двух российских моряков с танкера «Теметерон», которые были задержаны три года назад. Об этом сообщил руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, ссылаясь на заявление африканских дипломатов.

«Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков (капитана и старпома танкера "Теметерон" Владимира Текучева и Сергея Самойлова), которые томились в заточении целых три года», - приводит РИА Новости слова Малькевича.

Глава Фонда защиты национальных ценностей уточнил, что сейчас он ожидает официального подтверждения этой информации.

Напомним, танкер «Теметерон» был задержан летом 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России, а также пяти украинцев и одного гражданина Греции. Само судно принадлежит греческой фирме и ходит под флагом Белиза.

В сентябре прошлого года ливийский суд признал моряков виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. Двух российских граждан приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.