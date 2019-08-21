Власти Тульской области помогут попавшим в ДТП паралимпийцам

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение купить новые специальные коляски для пострадавших в ДТП паралимпийцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время спортсмены находятся под наблюдением медиков. Они продолжат восстановление и подготовку к ЧЕ. Отмечается, что при наезде на них автомобиля были серьезно повреждены специальные коляски, необходимые для участия в соревнованиях.

«По инициативе Алексея Дюмина коляски будут приобретены до отъезда спортсменов за внебюджетные средства», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Алексинском районе Тульской области мужчина сбил трех инвалидов-колясочников, которые оказались спортсменами-паралимпийцами. Неизвестный скрылся с места преступления. Спортсмены получили незначительные травмы.

Как рассказала тренер паралимпийцев Татьяна Кузнецова, водитель совершил наезд специально. Подозреваемый был задержан по горячим следам, поскольку он потерял на месте аварии номерной знак.