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Власти Тульской области помогут попавшим в ДТП паралимпийцам

Василиса Морозова
05:35 21.08.2019
По инициативе тульского губернатора коляски для сбитых под Тулой паралимпийцев будут приобретены за внебюджетные средства.
© Видео: МВД РФ © Фото: Алексин Слухи, ВКонтакте

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение купить новые специальные коляски для пострадавших в ДТП паралимпийцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время спортсмены находятся под наблюдением медиков. Они продолжат восстановление и подготовку к ЧЕ. Отмечается, что при наезде на них автомобиля были серьезно повреждены специальные коляски, необходимые для участия в соревнованиях.

«По инициативе Алексея Дюмина коляски будут приобретены до отъезда спортсменов за внебюджетные средства», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Алексинском районе Тульской области мужчина сбил трех инвалидов-колясочников, которые оказались спортсменами-паралимпийцами. Неизвестный скрылся с места преступления. Спортсмены получили незначительные травмы.

Как рассказала тренер паралимпийцев Татьяна Кузнецова, водитель совершил наезд специально. Подозреваемый был задержан по горячим следам, поскольку он потерял на месте аварии номерной знак.

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