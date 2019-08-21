Российские пользователи «атаковали» Сталлоне цитатами из «Терминатора»
Сильвестр Сталлоне опубликовал тизер «Рэмбо 5» и получил тысячи комментариев от русскоязычных подписчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lionsgate, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российские пользователи взорвали аккаунт в Instagram актера Сильвестра Сталлоне.
Похоже это стало уже традицией, когда русскоязычная публика приходит в аккаунт большой звезды и начинает общаться на любые отдаленные от повода темы. Все это началось летом, когда стало известно о романе актера Брэдли Купера с певицей Леди Гагой, из-за которой артист, якобы, оставил модель Ирину Шейк.
Сильвестр Сталлоне никого не оставил, он опубликовал новый тизер «Рэмбо 5». Остроумные россияне придумали его разыграть и писать комментарии из «Терминатора»: «Мне нужен твой мотоцикл и твоя одежда».
К настоящему моменту под публикациями кинозвезды уже тысячи комментариев на русском о скидках в продуктовых и уникальные рецепты пельменей.