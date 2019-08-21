Врач назвал вредные для здоровья виды обуви
Не секрет, что красивая обувь зачастую может вызвать проблемы со здоровьем. Одна из наиболее распространенных проблем - развитие плоскостопия.
Остеопат Владимир Животов рассказал, какая обувь наиболее опасна в носке.
На первое место врач поставил шпильки выше шести сантиметров, так как в таких туфлях нагрузка на суставы и органы распределяется неравномерно.
Далее следует обувь на плоском ходу - шлепанцы, вьетнамки, угги. Медик напоминает: обувь должна фиксироваться на ноге, а не болтаться.
Вредна может быть и ортопедическая обувь, добавляет специалист.
Отрицательно сказываются на здоровье туфли на размер меньше, а также сильно узкая обувь.
«Главное правило, которого необходимо придерживаться при выборе обуви, - чувство комфорта, удобство. Стопа не должна страдать», - подытожил Животов в разговоре с aif.ru.