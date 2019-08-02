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Россия заявила о возможном «ожесточенном сопротивлении» со стороны боевиков в Идлибе

Роман Захаров
14:57 02.08.2019
Спецпредставитель президента РФ по Сирии выразил надежду на то, что умеренной оппозиции в САР удастся создать демилитаризованную зону и убрать оттуда подразделения боевиков.
Россия заявила о возможном «ожесточенном сопротивлении» со стороны боевиков в Идлибе
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

Российская сторона полагает, что боевики в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие, могут оказать ожесточенное сопротивление при попытке создать там демилитаризованную зону. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Спецпредставитель выразил надежду на то, что «умеренной оппозиции удастся создать демилитаризованную зону, убрать оттуда подразделения боевиков», отметив, что такая работа является очень сложной.

«Нам, скорее всего, придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны этой части боевиков, и не потому, что уходить им некуда, а потому, что эта часть вооруженных людей как раз наименее способна к изменению своих подходов», - заявил Лаврентьев.

При этом российский представитель уточнил, что «вряд ли стоит рассчитывать на изменение взглядов» террористов. По его словам, борьба с боевиками будет продолжаться, и для выполнения этой задачи необходимы совместные усилия.

«Поэтому мы обращались к умеренной оппозиции сделать все возможное, чтобы не идти на какие-либо контакты и договоренности с этими боевиками», - резюмировал Лаврентьев.

В четверг, 1 августа, на фоне переговоров по САР в столице Казахстана Нур-Султане сирийская сторона сообщила о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии, что террористические группировки будут соблюдать сочинские договоренности России и Турции от сентября 2018 года, в том числе касающиеся отвода тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

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