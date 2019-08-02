В Москве автомобиль протаранил отделение банка: видео
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser пытался припарковаться, однако вместо этого устроил массовое ДТП.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В столичном районе Беляево произошло ДТП: в отделение Сбербанка влетел легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая, 55.
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser пытался припарковаться возле отделения банка. Однако в процессе он прибавил газу, вытолкнул стоявший рядом Mercedes, протащил его и протаранил стеклянную стену здания. После горе-водитель сдал назад: и тут наехал на припаркованный автомобиль марки Hyundai.
Пострадавших сред сотрудников банка нет. От удара оторвался радиатор отопления, в результате чего немного затопило помещение и отключилось электричество. Кадры с места аварии публикует «Звезда».
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.