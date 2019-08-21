Звезду сериала «Воронины» увезли на скорой со съемочной площадки

Актрисе Екатерине Волковой, снимающейся в сериале «Воронины», стало плохо на съемках в Сочи. Артистку увезли на карете скорой помощи прямо со съемочной площадки.

Как написала сама Волкова в Instagram, у нее случился тепловой удар. По ее словам, все началось с грима, когда вагончик для актеров сильно нагрелся, а кондиционер не справлялся.

«Почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше два часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно», - отметила актриса.

Волкова рассказала, что коллеги вызвали на площадку скорую помощь. Прибывшие врачи сделали ей два укола. В это время авторы сериала немного переписали сцену с ее участием.

«По симптомам, похоже, началось все с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания», - добавила Волкова.

Актриса уже прилетела в Москву, сыграла в спектакле, но до сих пор чувствует себя «очень нехорошо».