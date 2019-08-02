Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе

Группа диверсантов Вооруженных сил Украины подорвалась на минах при попытке проникнуть на территорию ДНР.

Отмечается, что взрывное устройство было ранее установлено украинцами «дистанционным способом».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 2 июля, в районе поселка Опытное Донецкой области, заявил замначальника Народной милиции в республике Эдуард Басурин. В результате подрыва пострадали трое человек, все они получили ранения различной степени тяжести.

«Наши подразделения огонь не открывали, предоставив возможность беспрепятственно покинуть "серую зону"», - отметил Басурин.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли территорию ДНР по направлению Павлополь - Куликово. По данным Центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили две мины калибра 120 миллиметров.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Семнадцатого июля 2019 года в ходе встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны договорились о введении бессрочного перемирия. Режим прекращения огня действует с 21 июля, однако неоднократно нарушался силами ВСУ.