В Индии все готово к проведению конкурса «Отличники войсковой разведки»

Российская команда привезла с собой две машины боевой пехоты. Перед отправкой их специально подготовили к условиям пустыни.

Механики-водители преодолевают невероятно сложную трассу протяженностью шесть километров, на пути 15 препятствий, и здесь в любой момент на дорогу могут выйти, к примеру, дикие кабаны или, не дай бог, корова, которая считается в Индии священным животным.

По словам военнослужащих, трасса намного сложнее чем та, которую приходилось преодолевать в России. Соперниками нашей сборной станут подразделения войсковой разведки из семи стран.