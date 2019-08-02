Зеленский подтвердил, что глава офиса президента хочет уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его администрации Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом глава государства заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковск.

Ранее информацию об увольнении опроверг заместитель Богдана Руслан Рябошапка.

«Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

При этом лидер украинского государства отметил, что на данный момент еще не подписал заявление.