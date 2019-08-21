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СБ ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

Дарья Михалина
04:24 21.08.2019
Встреча будет проведена в четверг, 22 августа, в открытом формате. Инициаторами заседания выступили Россия и Китай.
СБ ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
© Фото: Li Muzi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание, речь на котором пойдет о разработке США ракет, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Инициаторами заседания выступили Россия и Китай. Встреча состоится в четверг в открытом формате. Об этом ТАСС рассказал и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее в Пентагоне сообщили, что испытали крылатую ракету наземного базирования. Дальность полета составила более чем 500 километров.

Кроме того, накануне стало известно, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой. Радиус ее действия ранее был запрещен Договором РСМД. 

Напомним, ДРСМД прекратил действие второго августа по инициативе Соединенных Штатов.

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