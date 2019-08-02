Подсекай: житель затопленного Тулуна ловит рыбу прямо с балкона

Жители затопленного Тулуна оказались находчивыми и неунывающими людьми. Вместо того чтобы переживать на тему незавидной участи, они, пользуясь случаем, начали удить рыбу, не выходя из дома.

На кадрах ролика показан мужчина, который стоит с удочкой на балконе второго этажа многоквартирного жилого дома. Прямо под ним простирается зеркальная водная гладь, и мужчина с удовольствием раз за разом закидывает удочку в надежде поймать рыбу. Видео опубликовано в социальных сетях.

Более того, мужчина даже переговаривается со своим другом, живущим в этом же дворе в противоположном доме. Оттуда рыбаку поступают рекомендации по ловле рыбы, к которым он, впрочем, не спешит прислушиваться. На вопрос, на что он ловит, мужчина отвечает, что на хлеб. После этого ему советуют попробовать на мясо.

«На муху! Муха же тоже мясо!» - отшучивается рыбак.

Напомним, в Приангарье второй раз за лето пришло наводнение. Люди были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения. Предыдущий паводок в Иркутской области начался в конце июня: вышедшие из берегов реки подтопили более десяти тысяч домов. Стихийное бедствие унесло жизни 25 человек, число пострадавших превышает 38 тысяч.