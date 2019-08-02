В Минобороны вручили премии имени маршала Жукова

Государственная премия имени маршала Советского Союза Георгия Жукова была учреждена в 1996 году. Она присуждается за достижения в области военной науки, создания вооружения и военной техники, а также литературы и искусства.

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