В Минобороны вручили премии имени маршала Жукова
Награды вручил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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В Министерстве обороны состоялась ежегодная церемония вручения Государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Награды вручил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обращаясь к лауреатам, он отметил, что комиссия рассмотрела 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.
Всего в конкурсе приняли участие более 90 конкурсантов различных профессий - военнослужащие, представители ветеранских организаций, писатели, художники.
Государственная премия имени маршала Советского Союза Георгия Жукова была учреждена в 1996 году. Она присуждается за достижения в области военной науки, создания вооружения и военной техники, а также литературы и искусства.