Авиация Минобороны за сутки потушила пожары на 90 тысячах гектаров леса в Сибири

За минувшие сутки авиация Министерства обороны России ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ совершили 26 вылетов. Они сбросили на горящие лесные массивы более 1000 тонн воды. Еще 550 тонн воды сбросили экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ВВО и ЦВО. Они также обеспечили ведение воздушной разведки очагов возгорания.

Всего за сутки авиационная группировка Минобороны ликвидировала более 60 крупных лесных пожаров.

Министерство обороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

В Иркутской области, Красноярском крае, а также в республиках Саха (Якутия) и Бурятия введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. По поручению Владимира Путина Минобороны создало авиационную группировку для оказания помощи. По указанию главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в Красноярском крае создан оперативный штаб по тушению пожаров.