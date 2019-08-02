Генсек альянса рассказал о планах НАТО после разрыва ДРСМД

Новые ядерные ракеты наземного базирования не появятся на территории Европы после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее российский МИД предложил Вашингтону и главам государств НАТО объявить мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности. При этом дипломаты подчеркнули, что ультимативные решения США по выходу из договора самым негативным образом скажутся на глобальной безопасности.

Вашингтон продолжает перекладывать на Москву ответственность в сложившейся ситуации, бездоказательно обвиняя ее в односторонних нарушениях положений договора. При этом сами Штаты последние два года работают над созданием запрещенной ракеты, к испытаниям которой уже все готово, сообщает РИА Новости.

Полгода назад госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом дает России шесть месяцев на устранение якобы имевших место нарушений. В ответ на это президент Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе Кремля на любые инициативы из-за океана по выходу из международных соглашений и договоренностей. При этом Россия не будет ввязываться в дорогостоящую гонку вооружений, уточнил президент.