Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп отложил на неопределенное время встречу с датским премьером Метте Фредериксен в связи с ее отказом обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

«Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, однако, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она бы не заинтересована в обсуждении вопроса о приобретении Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», - написал он в Twitter.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN, подтвердил, что действительно задумался о покупке Гренландии, так как он имеет стратегическое значение для освоения Арктики.

Однако премьер Дании высказалась против продажи находящейся в составе Королевства острова и выразила надежду, что разговоры в Вашингтоне о его покупке окажутся шуткой.