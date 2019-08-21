Киану Ривз сыграет в продолжении «Матрицы»

Канадский актер Киану Ривз снимется в четвертой части фильма «Матрица». Съемки начнутся в начале 2020 года.

Как пишет издание Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха, сценаристом и режиссером станет Лана Вачовски, а в главной роли снимется также Керри-Энн Мосс.

«Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями», - заявила Вачовски.

Напомним, предыдущие фильмы «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» собрали в мировом прокате более 1,6 млрд долларов. Первая кинолента вышла 20 лет назад. Все фильмы режиссировали Лана и Лили Вачовски.