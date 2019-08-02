Рост площадей лесных пожаров в Сибири снизился в пять раз

МЧС России сообщает о пятикратном снижении роста площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В Якутии, Иркутской области и Красноярском крае остаются активными 388 очагов возгораний.

В то же время удалось ликвидировать 19 очагов. Наиболее сложной остается обстановка с горением лесов в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях и Иркутской области, где задымление затронуло 618 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в тушении огня задействовали самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 и вертолеты Ми-8. Первые совершили уже 18 вылетов, вторые ежедневно будут выполнять от десяти до 15 вылетов. В общей сложности на районы, охваченные огнем, пилоты сбросили 756 тонн воды.