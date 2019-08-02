Оппозиция в Сирии нарушила договоренность о прекращении огня в Идлибе

Делегация сирийской оппозиции в ходе 13-го раунда межсирийских переговоров в Нур-Султане согласилась прекратить огонь под Идлибом. Об этом журналистам заявил директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

Отмечается при этом, что вооруженные группировки, которые укрываются в зоне деэскалации, эти договоренности игнорируют. В частности, сегодня был обстрелян один из населенных пунктов в провинции.

Представители Ирана, России и Турции выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, заявив о намерении дальнейшего сотрудничества для ликвидации террористических организаций в регионе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Семнадцатого сентября 2018 года стороны конфликта в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. Ситуация в регионе начала ухудшаться с марта текущего года.

На территории провинции Идлиб находится более 30 тысяч боевиков из различных формирований. Наиболее крупным из них считается террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»*.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ