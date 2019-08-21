Пять тысяч свиней задохнулись на ферме в Новокузнецке
После сбоя в подаче электроэнергии на свинокомплексе перестала работать вентиляция.
© Фото: city-n.ru
В поселке Чистогорский Новокузнецкого района в результате возгорания погибли около пяти тысяч свиней. Животные задохнулись из-за вышедшей из-под контроля вентиляции.
Все трупы будут сожжены. Такое решения принято в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
При этом вероятность того, что павшие животные могут попасть в пищу, исключена.
На месте работают специалисты, ответственные за утилизацию туш, пишет портал City-n.