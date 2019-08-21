Пять тысяч свиней задохнулись на ферме в Новокузнецке

В поселке Чистогорский Новокузнецкого района в результате возгорания погибли около пяти тысяч свиней. Животные задохнулись из-за вышедшей из-под контроля вентиляции.

Все трупы будут сожжены. Такое решения принято в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

При этом вероятность того, что павшие животные могут попасть в пищу, исключена.

На месте работают специалисты, ответственные за утилизацию туш, пишет портал City-n.