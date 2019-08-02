«Я в шоке»: туристы возмутились итальянским вином с портретом Гитлера

В одном из супермаркетов Венеции на полках появились товары с изображением Адольфа Гитлера. На прилавках выставлены бутылки с вином и сувенирные кружки с изображением нацистских лидеров с их цитатами.

Ошарашенные покупатели делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Туристка из Великобритании Анжела Томпсон насчитала как минимум три сорта вина с фотографиями лидера Третьего Рейха.

«Я знала, что фашизм снова поднимает голову, но все же была в шоке, когда увидела это в обычном супермаркете», - цитирует Daily Mail заявление британки.

Ранее стало известно о решении польских властей превратить в музей здание бывшей ставки Гитлера «Волчье логово», руины которого находятся в стране.

Речь идет о бараке, где Гитлер проводил совещания с высшим руководством нацистской Германии и где на него 20 июля 1944 года было совершено покушение.

Тогда в барак, в котором проходило штабное совещание на высшем уровне во главе с фюрером, полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в портфеле взрывчатку и спрятал ее под столом с картами. Взрыв повредил здание, погибли четыре человека, Гитлер был контужен.